Водитель иномарки погиб при столкновении с фонарным столбом в Иркутской области

Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Иркутской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
— Управлявший автомобилем Toyota Corolla 25-летний местный житель не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным железобетонным столбом. В результате водитель погиб на месте, — приводит текст сообщения ТАСС.
Известно, что автомобиль не был оборудован детскими креслами. Находившиеся в машине дети в возрасте трёх, пяти и восьми лет были доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.
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