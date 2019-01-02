Водитель иномарки погиб при столкновении с фонарным столбом в Иркутской области

В салоне автомобиля находились дети в возрасте трёх, пяти и восьми лет. Они были госпитализированы.

Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Иркутской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

— Управлявший автомобилем Toyota Corolla 25-летний местный житель не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным железобетонным столбом. В результате водитель погиб на месте, — приводит текст сообщения ТАСС.

Известно, что автомобиль не был оборудован детскими креслами. Находившиеся в машине дети в возрасте трёх, пяти и восьми лет были доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту инцидента.