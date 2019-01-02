Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11

Одиннадцать тел погибших извлечены из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщил сотрудник ГУ МЧС России по Челябинской области в оперативном штабе на месте трагедии.

— По данным на утро, извлечено 11 тел, — сказал он журналистам. Уточняется, что один из 11 погибших в результате ЧП — ребёнок.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. В результате инцидента обрушился подъезд. Cудьба ещё более чем 30 человек неизвестна. Ранее сообщалось о девяти погибших.