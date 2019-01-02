Могли провалиться под лёд. Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Четыре человека пропали во время рыбалки в Хабаровском крае.

— Жители г. Хабаровска и с. Некрасовка 29 декабря выехали на автомобиле для подлёдного лова рыбы, и по настоящее время их местонахождение неизвестно, — сообщает ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве также отметили, что рыбаки могли провалиться под лёд.

К настоящему моменту полиция и спасатели обследовали три километра прибрежной полосы бухты Тигиль Японского моря, куда предположительно отправились мужчины. Поиски продолжаются.