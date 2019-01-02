Среди погибших в Магнитогорске оказался ребёнок

Всего из-под завалов к настоящему моменту извлечено 11 погибших и шестеро пострадавших.

Среди 11 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске оказался ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— По данным на 7:00 (мск), с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребёнок).

В ведомстве напомнили, что спасено было шесть человек, среди которых двое детей. Маленький 11-месячный Ваня, спасение которого считают не иначе как чудом, был доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии.

Судьба ещё 30 человек до сих пор неизвестна. Как писал Лайф, ранее в Минздраве рассказали о состоянии спасённого младенца.