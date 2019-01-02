В NASA продолжают подготовку визита Рогозина, несмотря на критику в Вашингтоне

Поездка главы "Роскосмоса", в рамках которой он намерен обсудить дальнейшее сотрудничество с американским космическим агентством, назначена на февраль.

В NASA продолжают подготовку визита главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, несмотря на критику со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Такие выводы можно сделать из заявления пресс-секретаря ведомства Меган Пауэрс, которое приводит газета Politico.

— Планирование возможного визита генерального директора ("Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. — Прим. ред.) продолжается, — сказала Пауэрс, добавив, что отношения США и России в космической сфере длятся уже с 1970-х годов.

Представитель NASA также отметила, что в октябре 2018 года глава космического агентства Джим Брайденстайн посещал Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС.

Как писал Лайф, Брайденстайн заявил, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он мог приехать в США. Эту идею раскритиковали ряд законодателей-демократов и республиканцев.

В ходе визита в США, который может состояться в феврале, Рогозин может встретиться с главой SpaceX Илоном Маском. Кроме того, глава "Роскосмоса" планирует обсудить новые контракты на запуски ракет "Протон".