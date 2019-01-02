Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло до 13

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела 13 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Челябинской области.

Ранее сообщалось об 11 погибших, среди которых один ребёнок. Отмечается, что среди обнаруженных сейчас жертв детей нет.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме в Магнитогорске рано утром 31 декабря. После этого обрушился целый подъезд десятиэтажки. Cудьба ещё примерно 30 человек неизвестна.