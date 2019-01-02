У стихийного мемориала в Магнитогорске провели литургию по жертвам трагедии

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У стихийного мемориала в Магнитогорске провели литургию по жертвам трагедии

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Фото: телеграм-канал Молнии Дубровского

На время литии проезд грузового транспорта, вывозящего обломки с места ЧП, ограничили, однако разбор завалов не прекращался.

Литургию по погибшим при взрыве и обрушении части дома в Магнитогорске провели возле стихийного мемориала у пятого и шестого подъездов многоэтажки. По данным пресс-службы челябинского губернатора, на богослужение пришли сотни человек.

— На заупокойную литию, которую провёл епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, собрались более двухсот человек. Участие в ней также принял и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, — уточняется в сообщении.

Богослужение длилось около 15 минут. Всем пришедшим на него священнослужители раздавали свечи. На время литии проезд грузового транспорта, вывозящего обломки с места ЧП, ограничили, однако разбор завалов не прекращался.

Напомним, взрыв прогремел в десятиэтажном доме № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске рано утром 31 декабря. После этого обрушился седьмой подъезд высотки. Из-под завалов извлекли тела 13 погибших, судьба ещё 30 жильцов дома остаётся неизвестной.

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