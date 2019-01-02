Число погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до 18

Число погибших в результате обрушения в Магнитогорске возросло до 18.
— Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших, — приводит ТАСС сообщение представителя МЧС.
Напомним, целый подъезд десятиэтажного здания в Магнитогорске рухнул после взрыва бытового газа. Это произошло рано утром 31 декабря. В результате случившегося были госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. О судьбе 23 жильцов ничего не известно, среди них — пятеро детей.
Как писал Лайф, ранее из-под завалов извлекли тело трёхлетней девочки.
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