До сих пор ничего не известно о судьбе 27 человек, которые проживали в разрушенном подъезде.

Количество жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главка МЧС по Челябинской области. Ранее было известно о 13 погибших, один из которых — ребёнок.

Как уже сообщалось, рано утром 31 декабря в одной из десятиэтажек города произошёл взрыв бытового газа, в результате чего все десять этажей седьмого подъезда рухнули. Из-под завалов извлекли шестерых пострадавших (двое из них — дети).

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, местонахождение 86 жителей разрушенного подъезда установлено. О судьбе 27 человек до сих пор ничего не известно.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что газовики с мая не проверяли квартиры дома в Магнитогорске.