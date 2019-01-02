"Вижу, хорошо отпраздновали". ВМС Украины высмеяли за прошлогоднюю "перемогу"

Командование ВМС Украины высмеяли за публикацию на официальной странице в "Фейсбуке" старой новости о задержании судна под флагом Танзании. Пользователи соцсетей сыронизировали над тем, что малозначительное событие выдали за прошлогоднюю "перемогу".

Речь идёт о произошедшем 1 января 2018 года перехвате иностранного судна в украинских водах Чёрного моря ракетным катером "Прилуки" при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск".

Пользователи объяснили странный пост тем, что страницу ведомства в социальной сети ведёт неопытный стажёр.

Стажёра, видно, взяли на SMM... Проведите хоть инструктаж: как создавать информационные поводы и новости в соцсетях, чтобы не было смешно Андрей Ковальский

Он порекомендовал генералам посмотреть документальные фильмы о Второй мировой войне и не позориться такими "победами" на море. Другой комментатор поддержал предыдущего и отметил, что "с таким эсэмэмщиком и врагов не надо". Пользователь Андрей Шор посчитал, что причина странного поста в удачном застолье.

Поздравляю с Новым годом! Вижу, хорошо отпраздновали Андрей Шор

К посту позднее добавили хештег "Возрождаем Вместе Историю ВМС", чем развеселили комментаторов ещё больше.