Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тела ещё двух погибших

Из-под завалов многоэтажки в Магнитогорске извлекли тела ещё двух погибших в результате взрыва и обрушения подъезда. Таким образом, число жертв трагедии достигло 16. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Извлечены тела 15-го и 16-го погибших. Это женщины, — уточнил представитель МЧС.
Напомним, трагедия произошла рано утром в последний день 2018 года в доме 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СК, взрыв бытового газа повлёк обрушение седьмого подъезда высотки. Местонахождение 86 жильцов дома было установлено, они живы. Судьба 25 человек остаётся неизвестной.
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