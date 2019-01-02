Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

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Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

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Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

Ранее синоптики предупредили, что сегодня в столице ожидается южный ветер с порывами до 15 м/с и метель.

Из-за непогоды в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 26 рейсов и отменено восемь вылетов. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По информации на 11:27 мск, во Внуково задержано шесть вылетов, в Домодедово — восемь задержаны и восемь отменены, а в Шереметьево с опозданием вылетят 12 самолётов. Все рейсы из Жуковского на данный момент вылетают по расписанию.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня в столице ожидается южный ветер скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, а также метель.

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