Вручили подарки. Российские военные поздравили с Новым годом детей-сирот в Сирии

Маленьким жителям САР раздали пакеты с конфетами, печеньем и пастилой, доставленные из Московской области.

Российские военные поздравили с Новым годом детей-сирот и ребят из малоимущих семей в сирийском городе Алеппо и посёлке Муран. Как сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Павел Матрёнинский, 200 несовершеннолетним вручили подарки.

— Привезли из Московской области новогодние подарки для детишек. Туда входят различные сладости — пряники, конфеты, печенье, варенье, — сказал Матрёнинский.

Гуманитарную помощь оказали и взрослым — они получили продуктовые наборы и хлеб. По словам представителя ЦПВС, в новогодние праздники они стараются разнообразить ассортимент доставляемых в Сирию продуктов. Кроме того, детям показали праздничный концерт с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей.