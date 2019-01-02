На висячем железнодорожном мосту в Дании произошла крупная авария, есть погибшие

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На висячем железнодорожном мосту в Дании произошла крупная авария, есть погибшие

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Фото: © NTB SCANPIX

По предварительной версии, причиной ЧП стало сильное торможение грузового состава.

В результате железнодорожной аварии на висячем мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт, погибло несколько человек. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Фюна.

По предварительной версии, причиной ЧП стало сильное торможение грузового состава. Информация о точном количестве жертв и пострадавших у правоохранителей отсутствует. После аварии мост Большой Бельт был закрыт, на месте работает полиция.

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