На висячем железнодорожном мосту в Дании произошла крупная авария, есть погибшие

По предварительной версии, причиной ЧП стало сильное торможение грузового состава.

В результате железнодорожной аварии на висячем мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт, погибло несколько человек. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Фюна.

По предварительной версии, причиной ЧП стало сильное торможение грузового состава. Информация о точном количестве жертв и пострадавших у правоохранителей отсутствует. После аварии мост Большой Бельт был закрыт, на месте работает полиция.