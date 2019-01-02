Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

На данный момент в списке погибших 19 человек. Ещё шестеро были госпитализированы. Судьба 22 жильцов дома неизвестна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске, сообщается на сайте азербайджанского лидера. Послание адресовано президенту России Владимиру Путину.

— От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России, — говорится в сообщении.

Напомним, ЧП в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря — в результате взрыва бытового газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного дома. На данный момент в списке погибших 19 человек. Ещё шестеро были госпитализированы. Судьба 22 жильцов дома неизвестна.

Как писал Лайф, ранее соболезнования в связи с произошедшим выразили генсек Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии и Туркмении.