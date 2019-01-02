WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Сейчас пользователи гаджетов на устаревших операционных системах уже не могут создавать новые аккаунты.

Мессенджер WhatsApp с нового года перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, а через месяц, 2 февраля, та же участь ожидает ещё две популярных ОС — Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Об этом сообщается на сайте компании.

Владельцы телефонов на данных операционных системах не смогут создавать новые аккаунты WhatsApp. А со временем уже скачанные приложения могут перестать работать на таких устройствах.