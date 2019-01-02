Жильцам из повреждённого дома в Магнитогорске разрешили забрать необходимые вещи

Девять подъездов повреждённого дома пригодны для проживания: это подъезды с 1-го по 5-й и с 9-го по 12-й.

Жильцам из повреждённой десятиэтажки в Магнитогорске разрешили забрать необходимые им вещи — ценности и документы. Речь идёт о людях, чьи квартиры находятся в пятом, шестом и восьмом подъездах, сообщается в телеграм-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Их пускают только в сопровождении спасателей.

Вместе с тем в пресс-службе мэрии сообщили, что девять подъездов повреждённого дома пригодны для проживания: это подъезды с 1-го по 5-й и с 9-го по 12-й. Как сообщает ТАСС, остальные три подъезда для проживания небезопасны и сейчас решается вопрос об их разборе.

Отмечается, что в свои квартиры вернулись все жители за исключением пятого, шестого и восьмого подъездов — на период проведения работ по разбору завалов рекомендовано ограничить их пребывание на месте ЧП.