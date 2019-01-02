Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 92-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 92-летием хореографа, балетмейстера народного артиста СССР Юрия Григоровича. Телеграмма российского лидера размещена на сайте Кремля.
— Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы, — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин пожелал советскому и российскому хореографу успехов во вдохновенном труде, здоровья и долголетия.
Юрий Григорович — всемирно известный хореограф и балетмейстер. С 1964 года он начал свою работу в Большом театре, где поставил множество балетов, включая "Каменный цветок", "Легенду о любви", "Спартак" и "Золотой век". Григорович занимал пост балетмейстера в театре более тридцати лет. Сегодня, 2 января 2019 года, народному артисту СССР исполнилось 92 года.
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