Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 92-летием

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Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с 92-летием

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Владимир Путин и Юрий Григорович. Фото: Kremlin.ru

Глава государства отметил, что артист своим творчеством обогатил великие традиции русской балетной школы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 92-летием хореографа, балетмейстера народного артиста СССР Юрия Григоровича. Телеграмма российского лидера размещена на сайте Кремля.

— Вы посвятили себя искусству танца, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности, своим многогранным творчеством обогатили великие традиции русской балетной школы, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин пожелал советскому и российскому хореографу успехов во вдохновенном труде, здоровья и долголетия.

Юрий Григорович — всемирно известный хореограф и балетмейстер. С 1964 года он начал свою работу в Большом театре, где поставил множество балетов, включая "Каменный цветок", "Легенду о любви", "Спартак" и "Золотой век". Григорович занимал пост балетмейстера в театре более тридцати лет. Сегодня, 2 января 2019 года, народному артисту СССР исполнилось 92 года.

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