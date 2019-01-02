Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске увеличилось до 19

На данный момент остаётся неизвестной судьба 22 человек, прописанных в доме 164 на улице Карла Маркса.

Число погибших в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске возросло до 19 человек. В пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечено тело женщины.

Это уже восьмой погибший, найденный в руинах рухнувшего подъезда за сегодняшний день. Среди жертв трагедии на данный момент двое детей. Остаётся неизвестной судьба 22 жильцов дома 164 на улице Карла Маркса. Однако спасатели не теряют надежду на обнаружение живых. Вчера из-под завалов достали 11-месячного мальчика. Он сейчас в московской клинике. А сегодня под грудой бетона и других обломков здания нашли живого попугая.