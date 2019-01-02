Врачи — о состоянии спасённого в Магнитогорске малыша: Вытягиваем, как паутинку

Сейчас команда медиков в НИИ имени Рошаля работает над тем, чтобы восстановить младенца без дефектов развития.

Спасённый вчера из-под завалов в Магнитогорске 11-месячный Ваня находится в стабильно тяжёлом состоянии, но реабилитация будет долгой. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля, где лежит малыш.

— Очень надеемся, что ребёночка восстановим без дефектов, над этим сейчас работаем. То, что это будет длительный период, это очевидно. То, что будут осложнения, которые сейчас ещё не запущены, тоже очевидно, — рассказала министр.

Скворцова также поговорила с мамой Вани, которая находится рядом со своим ребёнком. Глава Минздрава назвала счастьем, что мозг малыша абсолютно сохранён. В свою очередь, президент НИИ Леонид Рошаль отметил, что в клинике есть всё необходимое для лечения младенца, им занимается команда специалистов.

— Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния. Вытягиваем его, как паутинку, — сказал он.

Напомним, маленький Ваня был найден спасателями под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв. Малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал.