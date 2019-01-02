В Донецке подорвали железнодорожный мост

Сейчас в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, которое вступило в силу 29 декабря.

В Пролетарском районе Донецка вчера, 1 января, подорвали железнодорожный мост. К аварийным работам было привлечено 35 спасателей. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В управлении пояснили, что была разрушена центральная опора моста через объездную автомобильную дорогу Славянск — Донецк — Мариуполь на перегоне Чумаково — Ларино. В результате произошедшего никто не пострадал, движение на участке дороги было приостановлено на время восстановительных работ.

Специалисты установили три фундаментных стакана, железобетонную опору и восемь фундаментных блоков, а в межопорное пространство моста уложили более сотни шпал. Аварийные работы завершились.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, которое вступило в силу 29 декабря.