У берегов Китая затонуло грузовое судно, девять человек пропали без вести

В поисках моряков принимают участие китайские и южнокорейские спасательные катера, а также рыболовецкие суда.

Тайваньское грузовое судно "Лондон" затонуло у побережья провинции Чжэцзян в Китае, один член экипажа погиб, ещё девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Paper.

По данным газеты, в момент крушения на борту судна находились 15 человек: один житель Тайваня и 14 граждан Мьянмы. Пятеро из них смогли выплыть. "Лондон" потерпел бедствие в 90 морских милях к востоку от города Тайчжоу в Чжэцзяне.

На месте ЧП продолжается поисковая операция с участием китайских и южнокорейских спасательных катеров, а также находящихся рядом рыболовецких судов.