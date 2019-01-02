Четыре человека погибли в ДТП с участием маршрутки под Саратовом — видео

Кроме того, в результате страшной аварии ранения различной степени тяжести получили три человека.

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Воскресенском районе Саратовской области, четыре человека погибли. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

— Водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом Iveco, — озвучил представитель ведомства версию произошедшего.

Страшная авария произошла утром около села Синодское. Погибли водитель и три пассажира автомобиля Ford Fusion. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три пассажира маршрутки. Пострадавших увезли в районную больницу Воскресенска.