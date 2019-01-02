Число погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до 21

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Число погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до 21

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Фото: © РИА Новости/Илья Московец

Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, это мужчина.

На данный момент опознаны тела 14 человек.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря. После взрыва бытового газа обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. Ранее сообщалось, что среди погибших двое детей. До сих пор остаётся неизвестной судьба 20 человек. Шесть пострадавших были госпитализированы.

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