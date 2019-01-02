Цена нефти Brent упала до $53,2 за баррель

Мировые цены на нефть начинают новый год с падения примерно на 1%. Стоимость мартовских фьючерсов на североморское сырьё марки Brent снизилась на 1,12% — до $53,2 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Подешевела и нефтяная смесь марки WTI. Цена февральских фьючерсов на неё упала на 0,97% — до $44,97 за баррель. Отметим, что по итогам минувшего года нефть WTI подешевела почти на 25%, а Brent — примерно на 20%.