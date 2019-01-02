Си Цзиньпин и Назарбаев выразили соболезнования из-за трагедии в Магнитогорске

Ранее слова скорби Путину направили глава Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Туркмении и Азербайджана.

Иностранные лидеры продолжают выражать соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией в Магнитогорске, унёсшей жизни 21 человека. Телеграммы главе государства направили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

— От имени китайского правительства, китайского народа и меня лично я хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и их семьям, — цитирует Си Цзиньпина агентство Синьхуа. Китайский лидер подчеркнул, что "был поражён трагедией, которая привела к человеческим жертвам".

В сообщении пресс-службы Назарбаева говорится, что президент Казахстана с глубоким прискорбием воспринял весть о гибели людей в Магнитогорске. Лидер республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее телеграммы с соболезнованиями Путину направили глава Совета Европы, президенты Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Туркмении и Азербайджана.