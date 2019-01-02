Путин поручил подключить учёных к реализации нацпроектов

Правительству и РАН также необходимо принять меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.

Кремль опубликовал четыре поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по науке и образованию, состоявшегося 27 ноября 2018 года. Документы подписаны главой государства 29 декабря.

Президент поручил кабмину к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации нацпроектов, разработать единые критерии экспертизы и оценки результатов исследований, финансируемых из бюджета, а также до 30 марта усовершенствовать систему мер поддержки молодых учёных.

Следующее распоряжение относится к РАН. Академии поручено изучить прогнозируемые результаты проектов, входящих в программу фундаментальных исследований до 2020 года, на соответствие приоритетам нацполитики и предложить коррективы до 1 сентября. Правительству и РАН также поручено принять необходимые меры, чтобы сделать максимально прозрачной деятельность научных организаций.

Ещё одно поручение Путина касается совершенствования программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Оно должно быть выполнено до 1 июня.