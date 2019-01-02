Дочь Боярского показала постаревшего отца без шляпы — фото

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Дочь Боярского показала постаревшего отца без шляпы — фото

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Елизавета Боярская. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Несмотря на столь редкий снимок, поклонники артистки отметили её стройную фигуру после родов.

Популярная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на персональной странице в "Инстаграме" новогоднюю семейную фотографию. Фанаты актёрской династии были удивлены, так как на снимке Михаил Боярский запечатлён без своей знаменитой шляпы.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lizavetabo/" target="_blank">lizavetabo</a></p>

На фото вместе с Боярской запечатлён её супруг (актёр Максим Матвеев), брат, депутат Государственной думы (Сергей Боярский), тётя Екатерина Боярская и мама Лариса Луппиан. Фанаты артистки отметили, что Елизавета прекрасно выглядит после родов, которые недавно у неё были.

Поклонники Боярской желают ей радости, любви и здоровья. Некоторые в комментариях написали, что семья Боярских является примером для подражания.

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