Дочь Боярского показала постаревшего отца без шляпы — фото

Популярная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на персональной странице в "Инстаграме" новогоднюю семейную фотографию. Фанаты актёрской династии были удивлены, так как на снимке Михаил Боярский запечатлён без своей знаменитой шляпы.
На фото вместе с Боярской запечатлён её супруг (актёр Максим Матвеев), брат, депутат Государственной думы (Сергей Боярский), тётя Екатерина Боярская и мама Лариса Луппиан. Фанаты артистки отметили, что Елизавета прекрасно выглядит после родов, которые недавно у неё были.
Поклонники Боярской желают ей радости, любви и здоровья. Некоторые в комментариях написали, что семья Боярских является примером для подражания.
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