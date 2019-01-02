Бросили свои же. В ДНР сообщили, что взяли в плен украинского силовика

По словам Эдуарда Басурина, у пленного переохлаждение, ему оказывается медицинская помощь.

В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика, которого бросили при бегстве свои же. По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинец пытался выйти к позициям ополчения.

— Взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими "коллегами" при паническом бегстве, — рассказал Басурин.

Он добавил, что у пленного переохлаждение, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как писал Лайф, в конце декабря украинские силовики попытались захватить нейтральную зону на юге Донецкой области. Тогда военнослужащие совершили вылазку с целью продвинуться в направлении Мариуполя, однако вышли на собственное минное поле. В результате, как отмечал Басурин, двое диверсантов погибли, ещё трое получили ранения. Остальные же сбежали.