Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию

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Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ряд международных проблем. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись мнениями о Сирии и Украине.

— Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего в контексте договорённостей о формировании конституционного комитета, — говорится в сообщении.

Также Путин и Макрон поговорили о внутриукраинском кризисе с учётом провокации Киева в Керченском проливе 25 ноября. В завершение разговора президенты России и Франции поздравили друг друга с Новым годом.

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