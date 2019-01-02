Путин обсудил с Макроном Украину и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон по телефону обсудили ряд международных проблем. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обменялись мнениями о Сирии и Украине.
— Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования. Прежде всего в контексте договорённостей о формировании конституционного комитета, — говорится в сообщении.
Также Путин и Макрон поговорили о внутриукраинском кризисе с учётом провокации Киева в Керченском проливе 25 ноября. В завершение разговора президенты России и Франции поздравили друг друга с Новым годом.
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