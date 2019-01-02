США потребуют немедленного освобождения задержанного в Москве американца

По словам Помпео, американские дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить доступ к Уилану.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты потребуют немедленного освобождения американца Пола Уилана, задержанного в Москве "при проведении шпионской акции".

— Мы надеемся, что сотрудники консульства будут допущены к нему в течение нескольких часов и смогут узнать больше, — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство Bloomberg.

Помпео сообщил о намерении американских дипломатов узнать у российской стороны подробную информацию об обвинениях в отношении Уилана. По словам главы Госдепа, если США посчитают задержание незаконным, то "будут требовать немедленного освобождения" своего гражданина.

О задержании бывшего морского пехотинца Пола Уилана по подозрению в шпионаже ФСБ объявила 31 декабря. В ведомстве уточнили, что под стражу 48-летний американец взят 28 декабря "при проведении шпионской акции". По словам брата, Уилан приехал на свадьбу своего сослуживца и россиянки. При этом на торжество он так и не пришёл. Ранее США запросили консульский доступ к своему гражданину.