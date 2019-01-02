Посольство Украины раскритиковало CNN за сюжет с российским Симферополем

Дипломаты Незалежной призвали американских журналистов "не следить за сборником пьес в России".

Американский телеканал CNN опубликовал новогодний материал, в котором обозначил Симферополь как часть России, чем вызвал возмущение со стороны Посольства Украины в США.

Речь идёт о сюжете, в котором были показаны кадры фейерверка в небе над городом. Подпись под фото гласила: "салют над центром Симферополя, Россия". Отклик на материал от украинцев не заставил себя долго ждать.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 января 2019 г.

Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь — украинский город на Крымском полуострове. Посольство Украины в США

Дипломаты Незалежной также призвали американских журналистов "не следить за сборником пьес в России".

Крым стал российским после проведённого там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство избирателей высказалось за вхождение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путём, в полном соответствии с уставом ООН и международным правом проголосовали за воссоединение с Россией. По словам главы РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".