Украинский провайдер перестал транслировать канал NewsOne из-за передач о России

Компания "Ланет" не будет больше транслировать и канал "Макси TV" ("НАШ"), которому ранее было отказано в переоформлении лицензии.

Один из крупнейших на Украине провайдеров "Ланет", заявил о прекращении трансляции телеканала NewsOne. В пресс-службе компании указано, что канал нарушает украинское законодательство, так как в его сетке вещания есть программы, популяризирующие органы власти России.

— Трансляция будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания, а также в сервисе "Ланет.TV", — говорится в сообщении.

В заявлении провайдера также указано, что причина связана с окончанием срока действия договоров на ретрансляцию и случаями нарушений законодательства. Кроме NewsOne "Ланет" не будет больше транслировать канал "Макси TV" ("НАШ"), которому ранее было отказано в переоформлении лицензии.