Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело 22-го погибшего

В Магнитогорске из-под завалов разрушенного подъезда извлекли тело 22-го погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС. В данный момент ведутся поиски ещё 19 жителей дома.

Напомним, рано утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд. Ранее сообщалось, что среди погибших двое маленьких детей. Шесть пострадавших были госпитализированы.