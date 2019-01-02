Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело 22-го погибшего

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Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело 22-го погибшего

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Фото: ©МЧС РФ

В Магнитогорске из-под завалов разрушенного подъезда извлекли тело 22-го погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС. В данный момент ведутся поиски ещё 19 жителей дома.

Напомним, рано утром 31 декабря в десятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд. Ранее сообщалось, что среди погибших двое маленьких детей. Шесть пострадавших были госпитализированы.

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