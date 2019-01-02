Хотел проверить чудотворность. Украинец украл из храма мощи Георгия Победоносца

Оказалось, что покусившийся на святое ранее уже привлекался к ответственности за кражу.

В городе Доброполье Донецкой области Украины 28-летний местный житель украл из церкви мощи Георгия Победоносца. Об исчезновении священного ларца с реликвией в полицию заявил настоятель храма.

— Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника... Правонарушитель пояснил, что слышал о том, что данные реликвии обладают чудодейственной силой, поэтому похитил их, — сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Оказалось, что украинец, покусившийся на святое, уже привлекался к ответственности за кражу. Вот и теперь в отношении него завели уголовное дело по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Ларец с мощами святого изъят в качестве вещественного доказательства совершения преступления. Полицейские сообщили, что позже его вернут в храм.