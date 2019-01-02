Путин дал ряд поручений по Владивостоку по итогам большой пресс-конференции

В числе распоряжений — проверка ситуации со строительством спорткомплекса и закрытием школы в городе.

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря. Перечень опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил Минспорту и администрации Приморья до 15 февраля разобраться в причинах остановки и целесообразности возобновления строительства спорткомплекса во Владивостоке. Также Путин распорядился выяснить причины закрытия средней общеобразовательной школы № 55 в районе Дальхимпром. Этим вопросом должно заняться Минпросвещения совместно с региональными властями.

В перечне содержится и поручение Генпрокуратуре РФ. Надзорному органу нужно до 15 марта проверить соблюдение требований российского законодательства об обеспечении охраны и защиты лесов при строительстве коттеджей в микрорайоне "Снеговая падь" Владивостока.

Ещё одно распоряжение Путина адресовано Совету при президенте РФ по межнациональным отношениям и кабмину. Им поручено рассмотреть вопрос о поддержке Первого российского национального канала и предоставить доклад до 31 марта.