Количество жертв обрушения в Магнитогорске увеличилось до 24

Работа по разбору завалов продолжается. До сих пор не известна судьба 17 человек.

Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Работа по разбору завалов продолжается. До сих пор не известна судьба 17 человек. По последним данным, среди погибших трое детей. Также сообщается, что к настоящему моменту опознаны тела 19 погибших.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. В десятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд.