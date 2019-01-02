"Я обманул смерть!" Житель Магнитогорска рассказал, как чудом избежал гибели

32-летний Евгений Юрченко вышел из квартиры в 5:45, а всего через 15 минут прогремел взрыв.

Житель рухнувшего при взрыве газа подъезда многоэтажки в Магнитогорске рассказал, как ему удалось чудом избежать смерти и что происходило в первые минуты после трагедии. Евгений Юрченко вышел из дома в 5:45, а спустя 15 минут прогремел взрыв.

Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня всё нормально. Пошёл до своего гаража. И тут произошёл взрыв. Он был такой, что я просто вздрогнул и вибрация была по земле. Евгений Юрченко

32-летний мужчина признался, что сначала не придал особого значения случившемуся — подумал, у кого-то в гаражах баллоны взорвались. Юрченко спокойно занялся своими делами: почистил снег и прогрел машину. А когда в 6:15 он вернулся на автомобиле, ни его квартиры на десятом этаже, ни подъезда уже не было. Двор был завален обломками и оцеплен, стояла спецтехника с мигалками.

Если бы я не вышел из дома, меня бы сейчас тоже искали спасатели. Я обманул смерть! Евгений Юрченко

По словам молодого человека, в квартире у него остались документы, деньги и ценные вещи. Юрченко рассказал, что его соседям повезло намного меньше. Жившую этажом ниже семью Крамаренко до сих пор не могут найти под завалами.

Напомним, трагедия произошла рано утром в последний день 2018 года в доме № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СК, взрыв бытового газа повлёк обрушение седьмого подъезда высотки. Местонахождение 86 жильцов дома было установлено. На данный момент найдено 24 тела погибших, судьба 17 человек остаётся неизвестной.