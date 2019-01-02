Россияне пожертвовали пострадавшим в Магнитогорске более семи миллионов рублей

Более семи миллионов рублей поступило на счёт для пожертвований пострадавшим при взрыве и обрушении десятиэтажки в Магнитогорске. Об этом сообщила пресс-служба главы Челябинской области Бориса Дубровского.

В МВД напомнили, что актуальные реквизиты счёта для пожертвований опубликованы на сайте городской администрации. Полиция предупредила о мошенниках, которые в соцсетях предлагают перевести средства в помощь пострадавшим в Магнитогорске на собственные счета.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 декабря в доме № 164 на улице Карла Маркса в Магнитогорске. По версии СК, взрыв бытового газа повлёк обрушение седьмого подъезда высотки. Местонахождение 86 жильцов дома было установлено. На данный момент найдено 24 тела погибших, судьба 17 человек остаётся неизвестной.