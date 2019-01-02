"Аэрофлот" доставит в Магнитогорск родственников жертв трагедии бесплатно

Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям бесплатно перевозить в Магнитогорск родственников пострадавших и погибших при ЧП для оказания помощи и участия в траурных мероприятиях. Как сообщили в ведомстве, согласие уже дал "Аэрофлот".

Также авиакомпании призвали не брать плату с пострадавших в результате трагедии и сопровождающих их родственников и близких за перевозку из уральского города в другие регионы РФ.

По вопросам организации авиаперевозок следует обращаться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в город.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. В десятиэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд. Из-под обломков высотки достали 24 тела погибших, судьба 17 жильцов остаётся неизвестной.