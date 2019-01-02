Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске возросло до 26

Сегодня были обнаружены тела 17 жильцов высотки, остаётся неизвестной судьба ещё 15 человек.

Тела ещё двух погибших — женщины и мужчины — извлекли из-под завалов подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Таким образом, число жертв трагедии возросло до 26. Об этом сообщает МЧС России.

За сегодняшний день спасатели обнаружили тела 17 жильцов высотки, остаётся неизвестной судьба ещё 15 человек. Кроме того, под руинами дома нашли живого жёлтого волнистого попугая и кошку. Разбор завалов и спасательная операция на месте трагедии продолжаются.