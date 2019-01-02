Москвичей предупредили о 20-градусных морозах на Рождество

Согласно прогнозу, в течение трёх суток ожидаются метели и постепенное понижение температуры.

В ближайшие несколько дней в Московском регионе морозы начнут крепчать, и к Рождеству температура воздуха опустится до –20 градусов. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, усиление мороза будет сопровождаться ослаблением снегопада. Согласно прогнозу, в течение ближайших трёх суток ожидаются метели при постепенном понижении температуры. Синоптик объяснил, что такая погода установится из-за влияния антициклона.

В ночь на 7 января ожидается от –15 до –17 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до –20. В дневное время суток ожидается до –12 градусов в столице и до –14 градусов в области.