Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело 27-го погибшего

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Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело 27-го погибшего

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Фото: ©МЧС РФ

Поиски 14 жильцов высотки, переставших выходить на связь после произошедшего 31 декабря ЧП, продолжаются.

Из-под завалов десятиэтажного дома в Магнитогорске извлекли тело 27-го человека, погибшего в результате взрыва газа и обрушения подъезда. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Глава региона уточнил, что среди жертв страшной трагедии трое детей, 14 женщин и десять мужчин. Родственники уже опознали тела 21 погибшего. Поиски 14 жильцов десятиэтажки, переставших выходить на связь после ЧП, продолжаются.

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