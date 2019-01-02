Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело 27-го погибшего

Из-под завалов десятиэтажного дома в Магнитогорске извлекли тело 27-го человека, погибшего в результате взрыва газа и обрушения подъезда. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Глава региона уточнил, что среди жертв страшной трагедии трое детей, 14 женщин и десять мужчин. Родственники уже опознали тела 21 погибшего. Поиски 14 жильцов десятиэтажки, переставших выходить на связь после ЧП, продолжаются.
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