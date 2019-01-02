Россия предоставила США консульский доступ к задержанному за шпионаж американцу

Ранее глава Госдепа заявил о намерении Вашингтона потребовать "немедленного освобождения" Уилана.

Россия предоставила США консульский доступ к американцу Полу Уилану — бывшему морскому пехотинцу, задержанному в Москве "при проведении шпионской акции". Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что американская сторона в ближайшее время получит доступ к Уилану. По его словам, если США посчитают задержание незаконным, то "будут требовать немедленного освобождения" своего гражданина.

Напомним, 28 декабря сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. Против него было возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы.