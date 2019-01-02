Количество жертв обрушения в Магнитогорске увеличилось до 28

Тело мальчика обнаружено под завалами десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Ребёнок стал 28-й жертвой взрыва и последовавшего обрушения высотки. Об этом сообщает МЧС России.

Среди погибших в результате жуткой трагедии уже четверо детей, 14 женщин и десять мужчин. Поиски ещё 13 жильцов десятиэтажки продолжаются.

Ранее сообщалось, что неравнодушные россияне перевели более семи миллионов рублей на счёт для пожертвований пострадавшим при взрыве и обрушении дома в Магнитогорске.