СМИ: Умер певец Крис Кельми

Скорая выехала на вызов к звезде 90-х вечером 1 января, но исполнитель скончался до приезда врачей.

Популярный советский и российский певец и композитор Крис Кельми скончался в Подмосковье на 64-м году жизни. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник в окружении музыканта.

Певец умер в собственном доме в Новоглаголеве в первый день нового года. Скорая выехала на вызов к звезде 90-х вечером 1 января, однако исполнитель скончался до их приезда. По данным издания, тело Кельми было доставлено в наро-фоминский морг.

Крис Кельми получил широкую известность благодаря хитам "Замыкая круг" и "Ночное рандеву". Всего за свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру он записал десять альбомов. Певец является экс-участником коллективов "Високосное лето" и "Автограф" и создателем группы "Рок-Ателье".