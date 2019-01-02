Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

По данным СМИ, ЧП произошло у побережья немецкого острова Боркум в ночь на 2 января.

Сухогруз MSC Zoe во время шторма потерял в Северном море около 270 контейнеров, три из которых содержали ядовитые химические вещества. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, судно под панамским флагом попало в шторм у побережья немецкого острова Боркум в ночь на 2 января и растеряло часть перевозимого груза. Как минимум 21 ёмкость с игрушками, мебелью и автозапчастями прибило к голландским островам Влиланд и Терсхеллинг. Десятки контейнеров, в числе которых три бокса с реактивными химикатами, по-прежнему остаются в воде.

"MSC Zoe": Frachter verliert mehr als 250 Container in der Nordsee https://t.co/xkvpnXCeIi pic.twitter.com/V4qZ8EJSlV — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) 2 января 2019 г.

Местных жителей призвали не вскрывать найденные ёмкости самостоятельно, а сообщать о попавшем на берег грузе в экстренные службы.