Овечкин пропустит Матч всех звёзд НХЛ

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Овечкин пропустит Матч всех звёзд НХЛ

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Фото: © Instagram /aleksandrovechkinofficial

Спортсмен хочет воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не примет участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоится 26 января на арене SAP Center.

— Он пропустит Матч звёзд НХЛ 2019 года в Сан-Хосе, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф, — написал журналист официального сайта НХЛ Майк Фогель в "Твиттере".

На прошлой неделе стало известно, что Овечкина выбрали капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ. Теперь, согласно правилам, россиянин должен будет пропустить одну игру регулярного чемпионата лиги.

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