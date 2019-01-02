Овечкин пропустит Матч всех звёзд НХЛ

Спортсмен хочет воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не примет участия в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоится 26 января на арене SAP Center.

— Он пропустит Матч звёзд НХЛ 2019 года в Сан-Хосе, предпочтя воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф, — написал журналист официального сайта НХЛ Майк Фогель в "Твиттере".

#Caps captain Alex Ovechkin has informed the NHL that he will miss the 2019 NHL All-Star Game in San Jose, preferring to take full advantage of the adjoining bye week to recuperate and get ready for the second half of the season and the playoff push. — Mike Vogel (@VogsCaps) 2 января 2019 г.

На прошлой неделе стало известно, что Овечкина выбрали капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ. Теперь, согласно правилам, россиянин должен будет пропустить одну игру регулярного чемпионата лиги.