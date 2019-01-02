Власти Челябинской области выплатят по 1 млн семьям погибших при обрушении дома

Власти Челябинской области выплатят денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

По информации Telegram-канала Mash, семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие — в том числе 11-месячный Иван Фокин — по 400 тысяч.

— Всем остальным жителям тоже компенсируют ущерб: заплатят от 10 до 100 тысяч в зависимости от его степени, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что россияне перевели на счёт для помощи пострадавшим более семи миллионов рублей.

Также сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела 31 погибшего.