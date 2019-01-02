В Сети появились кадры с разрушенным домом в Магнитогорске, снятые с дрона

В Сети появились кадры, снятые с помощью дрона в Магнитогорске. Видео опубликовано на YouTube-канале Лайфа.

Напомним, утром 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв газа. В результате инцидента полностью обрушился один из подъездов. К настоящему времени сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 32 жертв. Поиски ещё девяти человек продолжаются.

Пострадавшие были госпитализированы, одного из них, 11-месячного Ивана Фокина, доставили в Москву спецбортом. Сейчас он проходит курс реабилитации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Также Лайф сообщал, что правительство региона выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва. Кроме того, неравнодушные россияне перевели на счёт для пожертвований более семи миллионов рублей.